Администрация Facebook удалила пост Марии Захаровой с фотографией убитого посла

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала диверсией блокировку ее Facebook. Ранее она выложила в соцсети фотографию убитого в Анкаре посла с цитатой из песни Высоцкого.









«Мой фейсбук был заблокирован в течение нескольких минут, после разблокировки фотография исчезла, появилось сообщение, что изображение было удалено из-за нарушения этических норм», - рассказала Захарова.

«Возможно, это игиловцы?» - иронично пошутила представитель ведомства.









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