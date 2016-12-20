У убийцы российского посла могли быть сообщники

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова произошло накануне на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист убил свою жертву несколькими выстрелами в спину и был уничтожен полицейскими.

Российский дипломат скончался по дороге в больницу. Также были ранены трое жителей Турции.

Теракт совершил 22-летний экс- сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Он проник на фотовыставку по служебному удостоверению. Предположительно, у него было двое сообщников, ведутся их поиски. По делу об убийстве российского посла задержаны пять человек, среди них близкие родственники террориста – его отец, мать и сестра.

Турецкие СМИ выдвигают предположение, что преступник мог быть связан с запрещенной в России террористической организацией "Джебхат ан-Нусра", а убийство российского дипломата имеет политический подтекст, это не что иное как желание разрушить налаживающиеся российско-турецкие отношения.это попытка разрушить дружественные связи между Россией и Турцией



