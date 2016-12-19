СМИ: перед выстрелами в российского посла убийца упоминал Алеппо

По сведениям СМИ, террорист, убивший в спину российского посла в Турции на фотовыставке, перед выстрелом закричал: «Мы умираем в Алеппо, вы умрете здесь!». Информация источника уточняется, напавший ликвидирован.

Как известно, в МИД РФ подтвердили гибель посла Андрея Карлова, спасти которого врачи не успели. Как видно на опубликованных фото и видео, террорист сделал несколько выстрелов в жертву и затем ходил по залу с пистолетом в руке, что-то провозглашая. Что именно – станет известно чуть позднее, но не исключено, что убийца упоминал город Алеппо, на днях освобожденный сирийской армией. По другим рассказам, он кричал «Убирайтесь!».

В любом случае, очевидно, что его целью был именно российский посол, выступавший сегодня на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Предположительно, в зал с оружием он проник в качестве охранника.

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