В ВОЗ сообщили, что в Восточном Алеппо остаются тысячи человек

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии Элизабет Хофф в понедельник, 19 декабря, рассказала, что в настоящий момент в Восточном Алеппо остаются несколько тысяч человек.

Хофф отметила, что фигурирует цифра в 50 тысяч человек, однако она думает, что в Восточном Алеппо сейчас не так много людей. Официальный представитель ВОЗ в Сирии убеждена, что ситуация стабилизируется в ближайшие несколько дней, передает РИА "Новости".

Организация также заявила о своем намерении увеличить гуманитарную помощь для эвакуированных из Алеппо людей, которые сейчас живут в провинциях.