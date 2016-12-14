Эвакуацию из Алеппо было решено отложить

Утром в среду, 14 декабря, стало известно, что эвакуацию из контролируемых боевиками районов восточного Алеппо было решено отложить.

Об этом сегодня сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека. Как отмечает агентство Reuters, первую группу эвакуированных людей планировалось отправить из Алеппо в 5.00 по местному времени, однако автобусы, участвующие в мероприятии, не прибыли до 6.15.

Предполагается, что транспортные средства ожидали выхода группы минувшим вечером.

Напомним, ранее уточнялось, что террористы и их семьи готовы выйти из Алеппо в сторону запада через КПП "Рамусе".