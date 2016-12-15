Минобороны РФ готовит массовый вывод боевиков из Алеппо

Все террористы, которые готовы прекратить сопротивление и покинуть восточную часть Алеппо, будут вывезены из города. Об этом 15 декабря сообщает Минобороны России и Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Масштабная операция по выводу бывших боевиков из Алеппо готовится российским оборонным ведомством по приказу президента РФ Владимира Путина. Эвакуацию сдавшихся террористов будет проводить российский Центр по примирению при посредничестве властей Сирии. Боевики покинут Алеппо вместе со своими семьями. Сообщается, что для этого выделено 20 автобусов, которые пройдут безопасным коридором под охраной российских и сирийских ВС и направятся в Идлиб. Колонну будет сопровождать 10 машин скорой помощи.