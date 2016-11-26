Террористы сдали свой крупнейший плацдарм в Алеппо

Квартал Масакин-Ханано пал перед правительственными войсками Сирии. Вооруженным силам республики помогали отряды ополченцев. Общими усилиями антитеррористические силы установили контроль над базой боевиков.

На востоке Алеппо квартал Масакин-Ханано был основным пунктом базирования бандформирований, передает ТАСС. Над кварталом в настоящее время установлен полный контроль, сирийские военные планируют закрепить успех наступления и готовят новую атаку.

Артиллерия ВС Сирии несколько суток беспрестанно обстреливала укрепления и батареи террористов из группировки "Джейш аль-Фатх" (укомплектована боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России). Захват квартала открывает ВС Сирии путь с северной стороны вглубь Алеппо.