Украинские военные бросили тела своих товарищей на поле боя под Дебальцево

Стало известно о том, какие потери среди личного состава понесли украинские военные, когда попытались прорвать позиции сил Луганской народной республики. Речь идет о бое под Дебальцево.

Как стало известно, военнослужащие «незалежной» понесли серьезные потери. На поле, где шел бой, остались лежать десятки убитых и раненых украинских силовиков. Как рассказал начальник управления Народной Милиции ЛНР Олег Анащенко, никто даже не попытался вынести их из-под обстрела. Украинские военные бросали тела своих товарищей на поле битвы.

Стоит отметить, что киевские власти отрицают факт больших потерь под Дебальцево. Они заверяют, что погибли от силы пять человек.