Народная милиция ЛНР сообщила о провале наступления украинских силовиков

Украинские силовики не смогли прорваться в районе Калиновки и Логвиново. Об этом сообщил Олег Анащенко, занимающий пост начальника управления Народной милиции ЛНР.

По словам Анащенко, армия вела обстрел села Логвиново из тяжелой артиллерии, что является грубым нарушением соглашений о прекращении огня в Донбассе, заключенным в Минске. В настоящее время, по данным ополчения, противник готовит прорыв в районе Калиновки, для чего стягивает туда силы.

Вооруженные столкновения между ВСУ и Народной милицией ЛНР произошли накануне. По информации представителей самопровозглашенного государства, приказ о наступлении украинским силовикам дали пьяные офицеры. Нападавшая сторона понесла серьезные потери. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, погибло и ранее не менее 30 человек.

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