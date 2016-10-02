В ДНР и ЛНР началась подготовка ко всенародным выборам

На территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 2 октября началось предварительное народное голосование, открылись участки, сообщает представитель избиркома в ДНР.

Представитель Временной избирательной комиссии в ДНР сообщил, что на данный момент уже получена информация от всех участковых комиссий, то есть открыты все участки, передает РИА Новости.

Это голосование станет подготовкой к проведению местных выборов глав городов и районов в самопровозглашенных республиках. В то же время, надо сказать, что воскресное голосование в ДНР и ЛНР выборами не является.

Цель предварительного голосования – показать мировому сообществу, что проведение выборов на территориях самопровозглашенных республик возможно и оно соответствует всем международным нормам.