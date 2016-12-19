Стало известно, куда переедет из Белого дома Обама с семьей

СМИ стало известно, куда переберется жить Барак Обама вместе со своей семьей после того, как покинет Белый дом.

Как сообщается, для уходящего президента США уже арендовали особняк, в котором начался ремонт. Дом состоит из трех этажей. На площади в две с половиной тысячи квадратных метров есть девять спальных комнат и на одну меньше ванных. Также в доме оборудован подвал для хранения горячительных напитков, есть гараж для авто, сообщает life.ru.

Примечательно, что на территории особняка планируют проложить отдельную тропинку для кота, а кабинет Обамы обустроить в одном из гаражей. При этом пока еще действующего президента будут охранять сотрудники секретной службы.