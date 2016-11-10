Обама не стал фотографироваться с Трампом

Пока еще действующий президент США Барак Обама продолжает ломать традиции. 10 ноября он отменил церемонию совместного фотоснимка с вновь избранным главой государства. Эта традиция в США – одна из самых давних.

В свое время (2008 год) Джордж Буш-младший сфотографировался с первым в истории Америки чернокожим президентом, а вот Обама эту церемонию отменил, передает РИА Новости.

Дональд Трамп, опять же по давней традиции, прибыл в Белый дом для встречи с действующим президентом Бараком Обамой и совместной фотосессии. Супруга Обамы повела жену Трампа на экскурсию по зданию, а два президента, старый и новый, остались наедине для разговора и фотографирования.

Разговор был, а вот фотографии с Обамой на лужайке у Белого дома в коллекции Трампа не будет: Барак фотографироваться отказался. Возможно, Обама припомнил Трампу его высказывания в свой адрес во время предвыборной кампании…