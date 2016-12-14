Асад обвинил США в помощи захватившим Пальмиру боевикам

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» смогли вновь захватить Пальмиру благодаря содействию Соединенных Штатов. Такое мнение президент Сирии Башар Асад высказал в интервью российским СМИ.

Как заявил Асад, в штурме древнего города, в частности, участвовали бандформирования, ранее находившиеся в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Исламисты смогли передислоцироваться благодаря тому, что американская авиация нанесла удар по противостоящим ИГ правительственным войскам.

Также сирийский лидер обратил внимание на тот факт, что захватившие Пальмиру боевики обладают новейшим оружием. По мнению Асада, это свидетельствует о том, что им оказывается мощная поддержка со стороны.

О том, что исламисты смогли отбить потерянную ими весной текущего года Пальмиру, стало известно в минувшее воскресенье. Ранее в среду «АН-онлайн» писали, чем Башар Асад объяснил успешную атаку террористов.