Сирийская армия покидает Пальмиру
11 декабря 2016, 17:21 [ «АН-онлайн» ]
Начавшаяся днём масштабная атака сил «Исламского государства» (группировка запрещена в России) на Пальмиру оказалась успешнее предыдущей, отбитой сирийской армией при поддержке российской авиации.
По сообщениям арабских СМИ, основные части правительственных войск отошли за пределы Пальмиры, город оказался фактически занят террористами. Бойцы Tiger Force продолжали яростно сражаться при поддержке ВСК РФ, однако силы были неравны: в наступлении участвуют не менее 4000 боевиков, переброшенных из-под Ракки и Дейрэз-Зора. Ранее стало известно о захвате террористами древнего замка, пригорода и высоты Аль-Амария. После захвата цитадели и офицерского городка оборону в жилом комплексе сирийцы посчитали бессмысленной. Сейчас правительственные войска ведут бои на окраинах города, обеспечивая отход основных сил и эвакуацию жителей. После отхода Пальмиру покинут и отряды прикрытия.
Читайте также:
Атака террористов на Пальмиру захлебнулась после удара ВКС России
Пальмира освобождена – что дальше?