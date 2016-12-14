Асад объяснил, зачем террористы снова напали на Пальмиру

Президент Сирии Башар Асад рассказал, зачем террористы группировки "Исламское государство", запрещенной в России, вновь атаковали Пальмиру.

Боевики таким образом ответили на продвижение сирийских войск в Алеппо. Кроме того, они пытаются отвлечь внимание армии САР от освобождения Алеппо, передает телеканал RT слова Асада. Глава Сирии подчеркнул, что все атаки ИГ связаны с тем, что происходит на территории города.

По мнению Асада, террористы всеми силами стараются отвлечь внимание сирийских военных от Алеппо и пытаются направить их в сторону Пальмиры.