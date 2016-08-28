Боевики в Алеппо блокированы: дорога уничтожена

Сегодня сирийская армия уничтожила дорогу между позициями террористов в Алеппо, по которой им перебрасывали подкрепления. Теперь она непроходима для транспорта, и сообщение подразделений противника нарушено.

Захватившие основную часть квартала Рамусе, а также укрепленные артиллерийское и тыловое училища, вооруженные подразделения оппозиции пытались разблокировать окруженных в восточной части города боевиков. Подразделения армии правительства три недели держали дорогу под обстрелом, однако только теперь можно надеяться на прекращение снабжения блокированного противника.

Террористы стягивают в Алеппо подкрепления из Турции и соседних провинций Идлиб и Хама. Основная часть транспорта с боевиками и боеприпасами подвергается бомбардировкам, но все пути поставок отсечь не удается.



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