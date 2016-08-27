Турция планировала начать операцию против ИГ еще год назад – СМИ

Турция планировала ударить по боевикам запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Сирии еще в прошлом году. Вступление страны в антитеррористическую операцию было отложено из-за уничтожения российского бомбардировщика Су-24 24 ноября 2015-го.

Об этом изданию Hurriyet рассказал источник в высшем руководстве Турции, который пожелал остаться анонимным. По словам чиновника, на разработку операции ушло более двух лет. В июне 2015-го Анкара прорабатывала ее детали с американцами.

Напомним, турецкие вооруженные силы начали наступление на исламистов, занимающих территорию Сирии, на этой неделе.