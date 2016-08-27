Пентагон: Россия и США пока не могут договориться по Сирии

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что договоренностей по вопросам сотрудничества в Сирии между Россией и США пока нет.

Прелставитель Пентагона отметил, что многие противоречия в дискуссиях по достижению долговременных решений уже устранены, но, тем не менее, остаются вопросы, которые необходимо решить. К согласию стороны пока не пришли.

Напомним, ранее состоялись 12-часовые переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Женеве. Лавров и Керри пришли к соглашению интенсифицировать двусторонние контакты по Сирии, в том числе и между военными.

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