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Переговоры по Сирии: о чем договорились Лавров и Керри

27 августа 2016, 07:15 [ «АН-онлайн» ]

Переговоры по Сирии: о чем договорились Лавров и Керри
фото: globallookpress.com

В ближайшее время США и Россия представят документ по Сирии.

Для того, чтобы завершить его подготовку, необходимо решить "совсем немного вопросов", цитирует ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Именно это стало итогом 12-часовых переговоров в Женеве российского министра и госсекретаря США Джона Керри.

Встреча получилась длинной, однако рекорд не побит - в июле Лавров и Керри проговорили тринадцать часов. Сам российский министр сказал, что знает, что на это делались ставки.

Работу по оставшимся вопросам эксперты возобновят на следующей неделе в Женеве. Лавров выразил надежду, что результаты этих усилий можно будет представить в ближайшее время.

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