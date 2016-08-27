Переговоры по Сирии: о чем договорились Лавров и Керри

В ближайшее время США и Россия представят документ по Сирии.

Для того, чтобы завершить его подготовку, необходимо решить "совсем немного вопросов", цитирует ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Именно это стало итогом 12-часовых переговоров в Женеве российского министра и госсекретаря США Джона Керри.

Встреча получилась длинной, однако рекорд не побит - в июле Лавров и Керри проговорили тринадцать часов. Сам российский министр сказал, что знает, что на это делались ставки.

Работу по оставшимся вопросам эксперты возобновят на следующей неделе в Женеве. Лавров выразил надежду, что результаты этих усилий можно будет представить в ближайшее время.