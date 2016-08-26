Переговоры Лаврова и Керри снова прерваны

Вечером в пятницу, 26 августа, переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри вновь прервались.

Дипломаты приняли решение сделать второй перерыв в беседе, которая длится уже более десяти часов. Источник в российской делегации подтвердил информацию о том, что Лавров и Керри продолжат переговоры в Женеве после небольшого отдыха, передает сегодня РИА "Новости". Ранее сегодня российская и украинская стороны решили прервать разговор после восьми часов обсуждений ситуации в Сирии.

Как сообщили "Аргументы недели", примерно час назад к переговорам присоединилась команда спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Читайте также: