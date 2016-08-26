Де Мистура присоединился к переговорам в Женеве

Вечером в пятницу, к переговорам министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые в настоящий момент проходят в Женеве, присоединился спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Источник, близкий к переговорам российского и американского дипломатов уточнил, что команда спецпосланника генсека Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффана де Мистуры вновь участвует в беседе после недолгого перерыва, передает ТАСС.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали о том, что переговоры Лаврова и Керри продолжаются уже более восьми часов. Ключевой темой обсуждения является взаимодействие в эффективной борьбе против боевиков террористических организаций на территории Сирии.

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