Возобновились переговоры Керри, Лаврова и де Мистуры в Женеве

Днем в пятницу, 27 августа, в Женеве возобновились переговоры двух дипломатов - министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри.



Источник в российской делегации сообщил РИА "Новости" о том, что переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри, которые ранее было решено приостановить, возобновились. Уточняется, что в скором времени специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура тоже может вернуться к участию в обсуждении.

Ранее сегодня журналисты стали свидетелями того, как Джон Керри покинул отель President Wilson, где проходили переговоры.

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