Лавров и Керри обсуждают ситуацию в Сирии уже восемь часов

Беседа главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри в Женеве продолжается уже долгое время.

Переговоры дипломатов в Женеве длятся уже почти восемь часов, сообщает сегодня портал "Газета.Ru". Отмечается, что Сергей Лавров и Джон Керри обсуждают урегулирование ситуации на территории Сирии, а также обговаривают возмоджности борьбы с международным терроризмом.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что глава МИД России и госсекретарь США приняли решение временно приостановить переговоры. Позже беседа была возобновлена.

Читайте также:

Возобновились переговоры Керри, Лаврова и де Мистуры в Женеве



