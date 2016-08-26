Встреча Лаврова, Керри и де Мистуры приостановлена

В пятницу, 26 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура временно приостановили встречу в Женеве.

Источник в делегации РФ сообщил о том, что в настоящий момент в переговорах сделан перерыв, работа будет возобновлена позднее в течение сегодняшнего дня. Как отмечает РИА "Новости", журналисты были свидетелями того, как Джон Керри покинул отель President Wilson, где проходили переговоры, но представитель делегации Соединенных Штатов уточнила, что госсекретарь непременно вернется. Позже из здания вышел Сергей Лавров.

Стаффан де Мистура, вероятно, до сих пор находится в гостинице.

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