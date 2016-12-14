Голландский МИД вызвал послов РФ и Ирана в связи с ситуацией в восточном Алеппо

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс вызвал послов РФ и Ирана в связи с ситуацией, сложившейся в восточных кварталах сирийского города Алеппо.

В ведомстве сочли необходимым обсудить с послами эвакуацию мирных граждан из этой части города. При этом Кундерс заявил о том, что решительно осуждает создавшееся в Алеппо положение.

Накануне генсек ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с проявлениями жестокости по отношению к мирному населению Алеппо, в частности, к женщинам и детям. Позднее обвинения в “ужасном насилии”, учиненном в городе российскими войсками, прозвучали со стороны Вашингтона.