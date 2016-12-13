Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о проявлениях жестокости в отношении мирных жителей, особенно женщин и детей, в сирийском городе Алеппо.

В сообщении, размещенном на официальном сайте организации, указано, что генсек отдал распоряжение спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану Де Мистуре обсудить сложившуюся ситуацию со сторонами конфликта. В сообщении подчеркивается, что стороны обязаны защищать мирное население и соблюдать права человека. При этом не указывается, о каких именно проявлениях жестокости идет речь.

Накануне появилась информация, что Алеппо практически полностью освобожден от террористов. В городе осталось зачистить от боевиков всего три квартала.

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