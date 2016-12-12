Сирийская армия: в Алеппо осталось зачистить три квартала

Сирийский Алеппо почти свободен от террористов, об этом сообщает 12 декабря штаб городского ополчения. В Алеппо осталось зачистить от боевиков лишь три небольших квартала - Калляси, Машхад и Ансари.

По данным правительственных войск Сирии, 12 декабря крупные базы боевиков в Восточном Алеппо были разгромлены и в течение дня от бандитов освобождены шесть городских кварталов, передает «Лента.ru».

В настоящее время в руках сирийских войск находится 95 процентов территории Алеппо. 12 декабря освободителям города сдались 2215 террористов, - из них 2137 боевик амнистирован.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что террористы усилили наступление на город Пальмира.