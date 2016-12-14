Вашингтон обвинил Россию в «ужасном насилии» в Алеппо и решил принять меры

Барак Обама дал распоряжения относительно ситуации в Алеппо. После того, как советники по национальной безопасности рассказали ему о том, что в городе произошла «гуманитарная трагедия», президент США постановил, что надо принять меры по борьбе с насилием в Алеппо.

Белый дом считает, что в сирийском городе должен быть предоставлен гуманитарный доступ. Также для всех желающих необходимо создать условия для выхода из Алеппо.

При этом в «ужасном насилии» Вашингтон обвиняет сирийские власти и Россию. РФ, в свою очередь, считает, что правительственный войска провели успешную операцию в Алеппо. Также Россия ранее заявляла, что все кадры «бомбардировок или обстрелов» мирного населения в городе были постановочными. Их сняли боевики.