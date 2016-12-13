В Минобороны рассказали, кто снял видео с «российскими бомбардировками» в Сирии

В Минобороне РФ прокомментировали «русофобские» настроения со стороны некоторых западных стран в отношении ситуации в Алеппо.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, разговоры о том, что в городе якобы остаются в блокаде двести пятьдесят тысяч мирных жителей, являются неправдой. Действительно, в восточной части города боевики удерживали свыше ста тысяч человек. Террористы прикрывались этими людьми. Однако их удалось вывести в безопасные районы, как только представилась возможность.

Также в ведомстве заявили, что видео, на котором изображены якобы расстрелы и бомбардировки в Алеппо российскими военными, являются постановочными. Данные кадры сняли боевики, сообщает ria.ru.

Минобороны прокомментировало отсутствие гуманитарной помощи со стороны Запада. В ведомстве недоумевают, почему сейчас, когда практически вся площадь в восточном Алеппо освобождена, стали говорить об опасности для гуманитарных колонн. А раньше, наоборот, стремились оказать помощь.