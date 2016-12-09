Масштабная операция в Алеппо: восточную часть города покинули 8,5 тысяч человек

Ранее уже сообщалось, что сирийская армия приостановила боевые действия на территории Алеппо. Это было необходимо, чтобы обеспечить условия для проведения широкомасштабной операции по выводу мирных жителей из восточной части города.

Как стало известно, намеченные действия были успешно осуществлены. За минувшие сутки восточную часть Алеппо покинули примерно восемь с половиной тысяч человек. Почти треть из них – дети, передает vesti.ru.

Также сообщается, что для людей созданы все необходимые условия. Им предоставлены палатки, белье, питание. Стало известно, что на территории города работают представители Международного комитета Красного Креста. При этом сообщается, что российская сторона до сих пор не услышала от сотрудников МККК слов реального сочувствия после обстрела госпиталя в Алеппо.