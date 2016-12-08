Лавров рассказал, почему сирийская армия приостановила бои в Алеппо

Как стало известно, в Алеппо приостановлены боевые действия со стороны сирийской армии. Это сделано, чтобы создать условия для выхода мирных жителей из восточной части города.

Об этом рассказал глава МИД РФ. Сергей Лавров также отметил, что данная операция станет наиболее масштабной за все прошедшее время. Колонне, которую составляют почти восемь тысяч человек, предстоит преодолеть пять километров, сообщает ria.ru.

Напомним, что сирийским военным уже удалось освободить от боевиков более восьмидесяти процентов территории восточного Алеппо. На данный момент в руках террористов остается около двенадцати квадратных километров площади в восточной части города.