Террористы хотят, чтобы их эвакуировали из Алеппо

Террористы из группировки Джебхат ан-Нусра, запрещенной в России, которые ранее заявили, что никогда не покинут Алеппо, теперь согласны эвакуироваться из города по северному коридору - дороге Кастелло.

Вероятно, в самом скором времени бои за Алеппо окончательно выиграют сирийские военные, которых поддерживают ВКС РФ. Как сообщает ТАСС, боевики решили прекратить сопротивление и покинуть город, чтобы использовать свою последнюю возможность избежать гибели в окружении солдат.

В настоящий момент, согласно некоторым данным, войска Сирии уже завершили подготовку к штурму последнего пункта группировки.