Боевики уничтожают северные города Сирии из мести за поражения в Алеппо

Боевики решили отомстить за поражения, которые их настигли в Алеппо. Как стало известно, террористы уже несколько дней бомбят на севере страны.

Речь идет о городах Фуа и Кефрая. По некоторым данным, еще немного и боевики полностью сотрут их с лица земли. Местные жители молят о помощи. По их словам, им уже не страшна смерть. Но находиться с детьми без крыши над головой под обстрелами просто невыносимо. Как сообщается, уже погибли десятки человек, передает ria.ru.

Боевики взяли под свой контроль данные города уже более 3 лет назад. С тех пор они расправились над двумя тысячами мирных жителей. Из них четыреста жертв террористов – дети.