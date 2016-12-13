Чуркин: восточный Алеппо взяла под контроль сирийская армия

Стали известны последние новости из Алеппо. Как заявил постоянный представитель России при ООН, сирийская армия установила контроль над восточной частью города.

Также Виталий Чуркин сообщил, что боевые действия здесь были прекращены. На данный момент стало известно, что боевики покидают восточное Алеппо. Вместе с ними выходят из данной части города члены их семей. Также террористы выносят раненых, сообщает ria.ru.

Как стало известно, с боевиками были достигнуты договоренности, согласно которым они покидают город по направлениям, которые выбрали сами. Для этих целей организованы специальные коридоры. Также сообщается, что среди прочих направлений террористы выбрали пути, ведущие к Идлибу.