Непредсказуемость новоиспеченного украинского политика Надежды Савченко вызывает недовольство даже у ее партийных коллег. Юлия Тимошенко накануне заявила, что намерена обсудить исключение ее из своей партии «Батькивщина».

Как только прозвучало это предупреждение, сестра Савченко Вера на своей странице в Facebook сообщила, что Надежда еще несколько недель назад написала заявление о выходе из партии «Батькивщина».



Демарш не поделивших парламентскую власть двух украинок последовал после поездки Савченко в Минск, где она встречалась с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – Александром Захарченко и Игорем Плотницким. При этом СБУ ничего не знало о планах депутата Верховной Рады.

В Кремле прокомментировали так называемые «минские переговоры» Савченко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что они не могут носить официального статуса. А результативность работы украинского нардепа будет зависеть от того, насколько президент и правительство Украины придают значение этим контактам.



