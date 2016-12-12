В партии считают недопустимым поведение одного из ее членов - депутата Верховной Рады Надежды Савченко. В «Батькивщине» возмущены тем, что Савченко не обсуждает свои последние действия с партией.

Савченко накануне провела встречу с лидерами самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а это противоречит политической линии «Батькивщины», сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Надежда Савченко выезжала в Белоруссию для переговоров с главами ЛНР и ДНР. Позднее и Александр Захарченко, и Игорь Плотницкий подтвердили факт переговоров с депутатом Рады. Встреча касалась обмена пленными.

В «Батькивщине» назвали поступок Савченко «переговорами с террористами», а это в корне противоречит партийной линии. Сама Савченко не раз заявляла, что ее личная позиция во многом расходится со взглядами ее однопартийцев.