Первый президент Украины рассказал, что мешает переговорам по Донбассу

Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал главную проблему в переговорах по Донбассу. По его словам, конфликт в регионе не удается урегулировать в связи со сложностью переговорного процесса.

В ходе своего интервью порталу “Обозреватель” Кравчук отметил также, что запутанная система согласования за рамками процесса ставит под угрозу вопрос территориальной целостности Украины.

При этом днем ранее экс-президент предложил свой выход из сложившейся ситуации. По его мнению, для урегулирования конфликта в Донбассе за стол переговоров должны сесть по пять представителей от России и Украины, которые никогда не были связаны с политикой, но при этом являются уважаемыми личностями в своих странах. По мнению Кравчука, выход из положения могут найти только граждане с высокими моральными принципами.

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