В Соединенных Штатах не утихают споры вокруг “вмешательства России” в президентские выборы. Не так давно в американских СМИ был опубликован отчет ЦРУ, согласно которому Дональд Трамп одержал победу благодаря поддержке Кремля.

Однако управление директора Национальной разведки (ODNI) не поддержало эту версию, сославшись на недостаток убедительных доказательств. При этом в управлении подчеркнули, что не оспаривают отчет, но указали, что доказать факт вмешательства в ЦРУ не смогли.

По данным Reuters, в ФБР, чьи стандарты предоставления доказательств требуют, чтобы они были пригодны для суда, тоже отказались принять анализ ЦРУ. По словам одного из источников агентства, версия об оказанной Трампу поддержке со стороны России основывается на том, что хакеры взломали компьютеры и республиканцев, и демократов, однако опубликованы были только материалы последних. В ФБР сочли эту версию неубедительной.

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