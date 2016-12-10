СМИ: ЦРУ установило причастность России к победе Трама на выборах

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников, американские спецслужбы установили, что Россия вмешивалась в ход избирательной кампании в Соединенных Штатах с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента страны.

По данным издания, в ЦРУ установили ряд лиц, якобы имеющих связи с Кремлем, которые действовали в рамках широкомасштабной программы, направленной на дискредитацию кандидата от демократов Хиллари Клинтон и способствующую приходу к власти Трампа. В рамках этой программы сайту WikiLeaks были предоставлены тысячи писем, украденных со взломанных серверов избирательного штаба Демократической партии.

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