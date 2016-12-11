Трамп: сообщения о вмешательстве России в выборы - попытка Клинтон оправдаться за провал

Не так давно в The Washington Post появилась публикация о том, что ЦРУ получило доказательства вмешательства России в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах с целью привести к власти Трампа.

По данным издания, ведомство установило, что информаторы, передавшие WikiLeaks переписку, украденную с серверов Демократической партии, имели связи с Кремлем. В команде Трампа отметили, что заявление о причастности России к результатам выборов сделано теми же людьми, которые ранее утверждали, что у Ирака есть ядерное оружие, хотя на самом деле его не было.

Сегодня же в ходе своего интервью каналу Fox News Дональд Трамп заявил, что все обвинения России во вмешательстве в ход предвыборной кампании более чем смехотворны. По его мнению, такого рода предположения - всего лишь очередная попытка кандидата от демократов Хиллари Клинтон оправдаться за свое поражение на выборах.