Штаб Трампа ответил на сообщение о вмешательстве России в выборы в США

Штаб избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не оставил без внимания публикацию в The Washington Post о том, что ЦРУ установило причастность России к победе республиканца на выборах.

В штабе к сообщению отнеслись с иронией. В опубликованном сообщении сказано, что ЦРУ - это те же самые люди, которые ранее говорили о наличии оружия массового поражения у бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. В 2003 году эти обвинения привели к началу военной операции в Ираке и свержению режима Хусейна, однако позднее выяснилось, что информация о наличии такого оружия была ложной.

В штабе напомнили, что выборы в США состоялись уже давно, и посоветовали тем, кто продолжает обсуждать эту тему, принять факт победы Трампа и двигаться дальше.

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