Военные эвакуировали из Восточного Алеппо 3 тыс. мирных жителей

В пятницу, 9 декабря, сирийские военнослужащие оперативно вывезли из некоторых восточных районов города Алеппо, осажденных боевиками вооруженной оппозиции, не менее трех тысяч мирных жителей.

Операция по эвакуации людей из осажденной части Алеппо началась сегодня в 7.00 по местному времени и длилась до полудня (13.00 по Москве). Как сообщает портал Al Mayadeen, всем спасенным при прибытии в убежища выдали наборы продуктов и питьевой воды.

Уточняется, что нескольким сотням жителей Алеппо пришлось пешком идти в безопасное место, поскольку в автобусах не было достаточно места.