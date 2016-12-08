Стало известно, чем закончились переговоры по Алеппо между МИД Германии и России
8 декабря 2016, 11:41 [ «АН-онлайн» ]
Источник в иностранном ведомстве германской стороны сообщил журналистам подробности переговоров глав МИД Германии и России по ситуации в сирийском Алеппо. Переговоры прошли 7 декабря в Гамбурге.
Известно, что разговор Сергея Лаврова и Франк-Вальтера Штайнмайера был очень продолжительным, передают РИА Новости.
В ходе переговоров главы двух МИДов обменялись мнениями относительно проблем общеевропейского мира и подробно – ситуацию в сирийском Алеппо.
Глава германского МИДа с Сергеем Лавровым выработали условия возврата к практике гуманитарных пауз и свободного доступа к освобожденным в Алеппо районам гуманитарных грузов. Оба дипломата сошлись на том, что ситуацию в Алеппо необходимо решать политическими методами, а не оружием. Надо сказать, что политические инициативы России в Сирии ранее саботировались Западом.