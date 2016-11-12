В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо

В российском Министерстве обороны заявили о готовности объявить очередную гуманитарную паузу в сирийском Алеппо, но только в том случае, если со стороны ООН будет выполнен ряд условий.

По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, предыдущий опыт гумпауз показал, что заявления ООН о наличии договоренности с боевиками, действующими на территории города, на деле оказываются только словами, и транспорт, доставляющий гуманитарную помощь, неизбежно подвергается обстрелам. Поэтому Минобороны назвало главным условием прекращения огня готовность ООН доставить в восточные районы города гуманитарную помощь, а также провести эвакуацию из этой части Алеппо больных и раненых мирных граждан.

Читайте также:

Пентагон рекомендует президенту США не сотрудничать с Россией по Сирии

См. все новости дня