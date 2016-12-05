Иначе, как мистикой, трудно назвать проблемы, с которыми пришлось столкнуться специалистам, занимающимся изучением предполагаемого захоронения Иисуса Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Как только они подняли плиту с усыпальницы, начали происходить загадочные вещи.

В какой-то момент у ученых вдруг вышла из строя аппаратура. Причем исследователи, являющиеся высококлассными экспертами в своей области, так и не смогли определить причину поломки. Они лишь сообщили, что их работе помешали некие электромагнитные помехи неизвестного происхождения. Также ученые отмечают, что от гробницы исходит благоухание.

Напомним, что ученые впервые за пять веков сняли мраморную плиту с гробницы Христа. Под ней они обнаружили уступ, на котором должно было лежать тело Иисуса.