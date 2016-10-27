Ученые планируют исследовать мраморную плиту, которая накрывает усыпальницу Иисуса Христа в иерусалимском Храме Гроба Господня. Плиту подняли впервые за пять веков, сообщает сайт журнала National Geographic.

Главная задача исследователей – изучить первоначальный вид гробницы Иисуса, все работы проходят в рамках масштабных реставрационных работ в часовне над Гробом Господним. Все операции записывают на видео, а затем выпустят документальный фильм про это уникальное событие.

Ученые отмечают, что пространство под плитой на редкость плотно заполнено. Сообщается, что специалистам еще долго и кропотливо предстоит работать, прежде чем они увидят, каким был камень первоначально, до того, как на него положили тело Христа.

Согласно Библии, после распятия тело Христа перенесли в одну из пещер, которые предназначались для погребения, и в этой пещере на третий день Иисус воскрес.

На могиле Иисуса Христа мраморную плиту положили в 1555 году, с того времени плиту никто не отодвигал.