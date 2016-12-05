Археологи утверждают, будто знаменитый Гроб Господень, недавно вскрытый в Иерусалиме - тот самый, который был найден в IV веке, когда правил император Константин, легализовавший христианство в Римской империи.

В конце октября археологи подняли белую мраморную плиту входа гробницы. Считается, что до них этого не делал никто не менее 500 лет. В гробнице ученые обнаружили известняковый уступ, на котором должно было лежать тело Иисуса, а также ранее нигде не упомянутую вторую плиту. На ней сохранился крест, вырезанный, предположительно, крестоносцами в XII веке. А значит, как пояснил археолог Фредрик Хиберт, паломники поклоняются именно той аутентичной гробнице, что и освободители Гроба Господня. А они были уверены, что это та же святыня, что была найдена при императоре Константине.

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