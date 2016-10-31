В Иерусалиме продолжаются работы по реставрации главной святыни Церкви - Гроба Господня. Ранее "АН-онлайн" сообщали о вскрытии плиты, которая укрывала гроб Иисуса. И вот ученые исследовали само ложе Христа...

Погребальное ложе Христа сохранилось нетронутым, пишет журнал National Geographic. Гроб Спасителя уцелел даже не смотря на то, что и сам храм, и стены пещеры, в которой гроб находился, были разрушены в 11 веке, передает ТАСС.

Археологи получили доступ к святыне после того, как была снята закрывающая ее мраморная плита, пролежавшая нетронутой более 450 лет. Сообщается, что посмертное ложе Иисуса сохранилось в целости.

Под снятой плитой исследователи увидели массу каменных обломков, а как только их разобрали, обнаружили еще одну плиту с высеченным на ней крестом. Ученые предполагают, что она установлена в эпоху крестоносцев.

В конечном итоге археологам открылось вырезанное в известковом камне пещеры посмертное ложе Христа, которое тоже не подверглось разрушению.

Эту реликвию ученые исследовали в течение 60 часов. За это время ими был проведен подробнейший осмотр и видеосъемка памятника. Все работы задокументированы для дальнейшего изучения, а мраморная плита вновь заняла свое место над гробницей Иисуса.