Как стало известно, стрельбы, которые «незалежная» устроила недалеко от Крыма, пришлось свернуть на второй день из-за непогоды.

Первый день прошел успешно. Все намеченные Украиной учения были проведены. Сегодня же планировались устроить полеты военной авиации. Однако этого не произошло. Подвела погода. С утра был туман, затем начал дуть сильный ветер, а потом и вовсе пошел снег. Украине пришлось свернуть учения, сообщает ТАСС.

Как рассказал на своей странице в соцсети начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, Вооруженным силам удалось успешно закончить испытания ракет. Свое сообщение он сопроводил фото.









Фото: facebook.com