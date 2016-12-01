Украина рассказала, как прошли военные учения

На Украине отчитались о том, как прошел первый день учений. Военные рассказали, что инцидентов не было, хотя и чувствовалось напряжение.

Как заявил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, военные учения, которые проводит Украина, стартовали успешно. Также он отметил, что стрельбы проводились в напряженной обстановке, сообщает ria.ru.

Имеется в виду конфликтная ситуация, которая возникла накануне. Украина заявила, что будет проводить учения в воздушном пространстве РФ, и получила протест со стороны России. В итоге «незалежной» пришлось отказаться от намеченных планов и перенести стрельбы на нейтральную территорию.